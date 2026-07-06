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Силы РФ уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Запорожье

ВС РФ дронами «Герань» поразили снабжавший ВСУ склад ГСМ в районе Запорожья
Telegram-канал Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Вооруженные силы России при помощи беспилотников «Герань» уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе Запорожья. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Ведомство обнародовало видеоролик с кадрами нанесения удара по складу.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ГСМ для снабжения транспорта.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. Кроме того, были атакованы военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина наносит удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры РФ, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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