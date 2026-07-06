Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Армия РФ заняла наибольшее количество населенных пунктов в зоне СВО с начала года

Российские войска заняли за неделю 14 населенных пунктов в зоне СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

За прошедшую неделю российская армия заняла 14 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом на основании данных министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.

С 29 июня по 5 июля под контроль российских бойцов перешли следующие населенные пункты: в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина, Дружелюбовка, в Донецкой народной республике — Малиновка, Пискуновка, Константиновка, Василевка, в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина, Дружелюбовка, в Запорожской области — Ровное, Лесное, Копани, в Днепропетровской области — Богодаровка и Александровка.

Это стало наибольшим количеством занятых населенных пунктов с начала нынешнего года.

22 июня газета The New York Times сообщила, что приближение российских войск к Краматорску и Славянску и обстрелы стоящих там украинских формирований могут говорить о «начале конца» для Вооруженных сил Украины в этих городах.

Ранее в России объяснили, чем обернется потеря Славянска и Краматорска для Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!