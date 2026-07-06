Российские войска заняли за неделю 14 населенных пунктов в зоне СВО

За прошедшую неделю российская армия заняла 14 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом на основании данных министерства обороны РФ сообщает РИА Новости.

С 29 июня по 5 июля под контроль российских бойцов перешли следующие населенные пункты: в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина, Дружелюбовка, в Донецкой народной республике — Малиновка, Пискуновка, Константиновка, Василевка, в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина, Дружелюбовка, в Запорожской области — Ровное, Лесное, Копани, в Днепропетровской области — Богодаровка и Александровка.

Это стало наибольшим количеством занятых населенных пунктов с начала нынешнего года.

22 июня газета The New York Times сообщила, что приближение российских войск к Краматорску и Славянску и обстрелы стоящих там украинских формирований могут говорить о «начале конца» для Вооруженных сил Украины в этих городах.

Ранее в России объяснили, чем обернется потеря Славянска и Краматорска для Украины.