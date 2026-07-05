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США обсудят безопасность в Ормузском проливе на саммите НАТО

CNN: США поднимут тему Ормузского пролива на саммите НАТО в Анкаре
Matias Honkamaa/Reuters

США рассчитывают в ходе саммита НАТО в Анкаре на обсуждение с союзниками вопроса обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По информации источника издания, несколько союзников по Североатлантическому альянсу заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов в проливе. При этом собеседник телеканала добавил, что не у каждого члена НАТО есть необходимые корабли и оборудование для этого.

Тем не менее администрация США ожидает по итогам саммита увеличения союзниками своих расходов на оборону и повышения боеготовности в проливе.

Заседание НАТО на уровне глав государств и правительств стран-союзников состоится 8 июля. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой встретят глав государств и правительств и их супругов на приеме и ужине. Турецкий лидер также проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций стран НАТО.

По информации управления, всего в саммите примут участие главы и правительства 32 стран, в том числе главы Евросовета и Еврокомиссии Антонио Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

Ранее генсек Рютте назвал главную тему саммита НАТО в Турции.

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