Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

При ударе БПЛА по Запорожской области ранены жители

В Запорожской области при атаке дрона пострадали шесть жителей
РИА Новости

В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали шесть человек, сообщает в Telegram-канале региональный минздрав.

Там уточнили, что речь идет о жителях Васильевского муниципального округа. При налете беспилотника они получили ранения средней степени тяжести. Пострадавшим уже помогли врачи. Пациенты вне опасности, а их состояние стабилизировалось.

Накануне Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений не было.

Одновременно Москву пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из которых были уничтожены на подлете, заявил мэр города Сергей Собянин. По данным российского Минобороны, в ночь на 4 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 389 дронов.

Ранее Песков рассказал, что думают в Кремле о конфликте на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!