В Белгородской области сообщили об ущербе от дронов ВСУ в шести муниципалитетах

Шесть белгородских муниципалитетов подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

В Белгородском округе украинские беспилотники причинили ущерб имуществу жителей сел Черемошное, Бессоновка и Новая Деревня. В первом загорелась крыша частного дома, во втором — прицеп грузовика, в третьем — был поврежден кузов грузового автомобиля.

В поселке Красная Яруга детонация сбитого БПЛА привела к повреждению крыши коммерческого объекта и двух автомобилей — грузовика и легковушки.

В Шебекинском округе взорвавшиеся беспилотники пробили крышу частного дома в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа, повредили фасад храма Покрова Пресвятой Богородицы в Новой Таволжанке и подожгли частный дом в селе Мешковое.

В Ракитянском округе удары дронов выбили стекла в частном доме в хуторе Семейный, повредили ЛЭП, фасад частного дома и автомобили в поселке Пролетарский.

В Борисовском округе повреждения в результате атаки беспилотников получили два частных дома в селе Березовка: при детонации FPV-дрона там разбились оконные стекла.

В Грайворонском округе от налетов БПЛА пострадали город Грайворон и два села — Ивановская Лисица и Дунайка. В Грайвороне дрон повредил оборудование на коммерческом объекте, в Дунайке — забор и крышу хозяйственной постройки при частном доме, а в Ивановской Лисице — легковой автомобиль и два грузовика.

По данным оперштаба, за сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 92 дронами, из которых было перехвачено 62.

Ранее БПЛА атаковал авто, в котором находился глава одного из округов Белгородской области.