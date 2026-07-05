Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Норвегия отказалась от обязательств по поставке и оплате ракет Украине

Минобороны Норвегии: Осло не обещал Киеву поставлять ракеты и оплачивать их
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флом опроверг информацию о том, что его страна брала на себя обязательства по поставкам ракет Украине. Об этом сообщает издание VG.

Данное заявление прозвучало в ответ на сообщения СМИ, в которых утверждалось, что Норвегия якобы гарантировала финансирование для закупки 200 ракет Украине, однако, по заверениям украинской стороны, поставки не состоялись.

«Утверждение о том, что Норвегия взяла на себя обязательства по поставке и оплате ракет, неверно», – цитирует слова Флома газета.

Заместитель министра уточнил, что более точной формулировкой будет то, что Норвегия выразила готовность оплатить ракеты для противовоздушной обороны, в случае, если Украина сможет их закупить. Флом также отметил, что приобретение ракет ПВО в настоящее время затруднено из-за общего дефицита данной продукции на мировом рынке.

В мае Норвегия уже выделила около $300 млн для Украины через инициативу PURL , позволяющую централизованно покупать оружие для ВСУ.

Ранее Зеленский признал «критическую» нехватку ракет для систем Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что дал миру эксперимент с овечкой Долли и почему среди нас не ходят клоны людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!