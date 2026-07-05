Норвегия отказалась от обязательств по поставке и оплате ракет Украине

Минобороны Норвегии: Осло не обещал Киеву поставлять ракеты и оплачивать их

Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флом опроверг информацию о том, что его страна брала на себя обязательства по поставкам ракет Украине. Об этом сообщает издание VG.

Данное заявление прозвучало в ответ на сообщения СМИ, в которых утверждалось, что Норвегия якобы гарантировала финансирование для закупки 200 ракет Украине, однако, по заверениям украинской стороны, поставки не состоялись.

«Утверждение о том, что Норвегия взяла на себя обязательства по поставке и оплате ракет, неверно», – цитирует слова Флома газета.

Заместитель министра уточнил, что более точной формулировкой будет то, что Норвегия выразила готовность оплатить ракеты для противовоздушной обороны, в случае, если Украина сможет их закупить. Флом также отметил, что приобретение ракет ПВО в настоящее время затруднено из-за общего дефицита данной продукции на мировом рынке.

В мае Норвегия уже выделила около $300 млн для Украины через инициативу PURL , позволяющую централизованно покупать оружие для ВСУ.

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