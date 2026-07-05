ВС РФ начали наступление в направлении Голубых озер в Красном Лимане

Российская армия начала наступление в направлении Голубых озер в городе Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер», — рассказали в оборонном ведомстве.

В самом Красном Лимане российские войска ведут зачистку от мелких групп и одиночных украинских боевиков, заявили в Минобороны.

По информации министерства, за сутки в городе уничтожено до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевая бронемашина HMMWV американского производства, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА, принадлежащих украинским боевым подразделениям.

За несколько дней до этого пленный украинский военнослужащий рассказал, что Красный Лиман фактически потерян для Украины. Он признался, что его сослуживцам приходится рассчитывать только на собственные силы, поскольку действия командования лишь осложняют положение подразделений.

Ранее Путину показали кадры продвижения ВС РФ в Константиновке.