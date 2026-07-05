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Армия

ВС РФ обесточили ряд объектов, использующихся в интересах украинских войск

Минобороны: ВС РФ ударили дронами по подстанции 110 кВ в Дьяковке под Сумами
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ обесточили часть объектов, использующихся в интересах украинских войск, в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащие ударили по электроподстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка.

«В результате <...> был обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», — утверждается в заявлении.

Из него следует, что российские военные при выполнении боевой задачи применили беспилотники «Герань-4 Сикер».

24 июня пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что поселок Иволжанское в Сумской области перешел под контроль российских подразделений. В сражениях за населенный пункт участвовали солдаты группировки войск «Север».

5 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что за прошедшую неделю ВС РФ расширили зону контроля в районе Иволжанского. Более того, сейчас они продвигаются от данного поселка к населенному пункту Писаревка. По словам специалиста, российские бойцы зашли в леса, расположенные к югу от Иволжанского.

Ранее российские истребители сбросили авиабомбы на позиции Вооруженных сил Украины под Сумами.

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