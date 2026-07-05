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Армия

Российские военные «Геранью» ударили по железнодорожному составу, перевозившему грузы ВСУ

МО: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили железнодорожный состав в Черниговской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен во время атаки на железнодорожную инфраструктуру в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Накануне ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-2 Сикер» нанесен удар по железнодорожному составу, осуществлявшему перевозку грузов в интересах ВСУ, в населенном пункте Олешня <...>. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — говорится в заявлении.

30 июня главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы РФ якобы могут начать наступление в Черниговской области. Как он сказал, при таком развитии событий российские военнослужащие придут с территории Брянской области.

4 июля в российских силовых структурах рассказали о переброске личного состава ВСУ в Черниговскую область. В регион направили подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона, которым было поручено прикрывать места базирования украинских солдат от ударных беспилотников.

Ранее поступила информация о крупных потерях среди операторов дронов ВСУ в Черниговской области.

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