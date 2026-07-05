Военный эксперт заявил о продвижении ВС РФ в районе Иволжанского под Сумами

Марочко: ВС РФ в Сумской области продвигаются от Иволжанского к Писаревке

Российские подразделения за прошедшую неделю расширили зону контроля в районе поселка Иволжанское в Сумской области. Об этом журналистам ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ уже зашли в леса, расположенные к югу от населенного пункта.

«Наши военнослужащие продолжают дальше развивать успех, в том числе и в северо-западном направлении — по направлению населенного пункта Писаревка», — добавил Марочко.

Он подчеркнул, что работа украинских солдат «сильно осложнилась» после того, как военнослужащие ВС РФ зашли в леса южнее Иволжанского. Такое продвижение российских подразделений сильно мешает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пояснил эксперт.

24 июня пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны установили контроль над поселком Иволжанское в Сумской области. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Север», уточнило ведомство в сводке о ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее силовики сообщили о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области.