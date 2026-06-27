В Сумской области большие потери несут 47-я отдельная механизированная и 71-я отдельная аэромобильная бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным силовиков, о массовых потерях сообщают родственники украинских военнослужащих в социальных сетях. По их словам, военные этих бригад были насильно мобилизованы с хроническими заболеваниями.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами на территории Донецкой народной республики (ДНР), Днепропетровской и Сумской областей. В частности, российские войска с помощью трех ФАБ-500 нанесли удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка.

24 июня российские военнослужащие установили контроль над Иволжанским в Сумской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.