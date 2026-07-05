Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Военный эксперт сообщил, что ВСУ пытаются стабилизировать фронт

Марочко: Киев контратакует у Казачьей Лопани, пытаясь стабилизировать фронт
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные пытаются контратаковать у Казачьей Лопани Харьковской области, добиваясь стабилизации фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Украинские боевики пытаются вести сопротивление, проводят ряд контратак, но стабилизировать фронт украинскому командованию в Казачьей Лопани не получается», — сказал он.

Марочко до этого сообщал, что российские военнослужащие зашли на северо-восточные окраины Казачьей Лопани.

До этого Марочко заявил, что армия РФ в июне нарастила темпы освобождения Донецкой народной республики (ДНР). Он отметил, что российские военные достигли серьезных результатов в Красном Лимане и Константиновке. Всего в июне ВС РФ взяли под контроль 20 населенных пунктов, десять из них находятся в ДНР.

22 июня Минобороны РФ сообщало, что российские войска заняли 46 зданий в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт рассказал о положении сил РФ в районе Константиновки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!