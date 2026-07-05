Военный эксперт сообщил, что ВСУ пытаются стабилизировать фронт

Украинские военные пытаются контратаковать у Казачьей Лопани Харьковской области, добиваясь стабилизации фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Украинские боевики пытаются вести сопротивление, проводят ряд контратак, но стабилизировать фронт украинскому командованию в Казачьей Лопани не получается», — сказал он.

Марочко до этого сообщал, что российские военнослужащие зашли на северо-восточные окраины Казачьей Лопани.

До этого Марочко заявил, что армия РФ в июне нарастила темпы освобождения Донецкой народной республики (ДНР). Он отметил, что российские военные достигли серьезных результатов в Красном Лимане и Константиновке. Всего в июне ВС РФ взяли под контроль 20 населенных пунктов, десять из них находятся в ДНР.

22 июня Минобороны РФ сообщало, что российские войска заняли 46 зданий в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт рассказал о положении сил РФ в районе Константиновки.