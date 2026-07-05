Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«На территории Северной Осетии введён режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — написал он.

Меняйло призвал граждан не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так, 4 июля временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский реактивный БПЛА ударил по жилому дому в административном центре региона. ЧП произошло в Бежицком районе Брянска. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, одного из них спасти не удалось. Кроме того, один жилой дом оказался полностью разрушен. Также были повреждены восемь автомобилей и семь частных домов.

Ранее стало известно о пострадавшей при атаке БПЛА на Ленобласть.