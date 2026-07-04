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Армия

Мирные жители пострадали при атаке украинского дрона на жилой дом в Брянске

Ковальчук: одного человека не спасли после удара ВСУ по жилому дому в Брянске
Антон Ваганов/Reuters

Украинские военнослужащие применили реактивный дрон для удара по жилому дому в Бежицком районе Брянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он уточнил, что атакованное здание находится в поселке Чайковичи. В результате налета два человека получили ранения, еще одного мирного жителя спасти не удалось.

«Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь», — подчеркивается в заявлении.

Ковальчук заверил, что семье не выжившего мужчины будут оказаны необходимые поддержка и материальная помощь.

По словам врио губернатора, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба. Известно, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) один жилой дом оказался полностью уничтожен. Также были повреждены семь частных домов и восемь автомобилей.

В ночь на 4 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что после атаки были зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, шести машин и фасада коммерческого предприятия. В населенном пункте наблюдались перебои с электро- и водоснабжением.

Ранее украинские военные атаковали рынок в Запорожской области.

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