В Брянской области за ночь отразили массированную атаку беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 4 июля сбили над Брянской областью 264 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал он.

В заявлении подчеркивается, что в результате массированной атаки в Карачеве повреждения получили окна в двух детских садах, в школе и больнице, а также два гражданских автомобиля, четыре жилых частных дома. Продолжается осмотр и оценка ущерба, на месте работают экстренные службы.

До этого Ковальчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили реактивный дрон для удара по жилому дому в Бежицком районе Брянска. В результате налета два человека получили ранения, еще одного мирного жителя спасти не удалось, его семье будут оказаны необходимые поддержка и материальная помощь.

Ранее в Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобили с людьми.