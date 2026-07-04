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Армия

В Брянской области за ночь отразили массированную атаку беспилотников

Ковальчук: над Брянской областью за ночь уничтожено 264 беспилотника
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 4 июля сбили над Брянской областью 264 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал он.

В заявлении подчеркивается, что в результате массированной атаки в Карачеве повреждения получили окна в двух детских садах, в школе и больнице, а также два гражданских автомобиля, четыре жилых частных дома. Продолжается осмотр и оценка ущерба, на месте работают экстренные службы.

До этого Ковальчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили реактивный дрон для удара по жилому дому в Бежицком районе Брянска. В результате налета два человека получили ранения, еще одного мирного жителя спасти не удалось, его семье будут оказаны необходимые поддержка и материальная помощь.

Ранее в Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобили с людьми.

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