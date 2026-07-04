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Армия

ВКС РФ сбросили авиабомбы на огневые позиции украинских войск под Сумами

Минобороны РФ: Су-34 авиабомбами ФАБ ударили по позициям ВСУ в Сумской области
Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по огневым позициям украинских войск на территории Сумской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции. — «Газета.Ru») был нанесен удар по огневым позициям на опорном пункте 101-й бригады территориальной обороны ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), находившемуся в населенном пункте Уланово», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, задачу выполнили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также в сообщении говорится, что российские Су-34 выпустили четыре авиабомбы ФАБ-500 по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Речь идет об объекте 4-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины, расположенном в районе населенного пункта Доброполье.

30 июня ВКС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ в Орехове, расположенном в Запорожской области, и Краснополье, расположенном в Сумской области. Российские военнослужащие при нанесении ударов использовали планирующие бомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000. В общей сложности были ликвидированы 40 украинских солдат.

Ранее силовики заявили о бегстве бойцов ВСУ с позиций на окраине села в Сумской области.

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