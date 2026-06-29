Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Силовики сообщили о бегстве ВСУ с позиций на одном из участков фронта

РИА Новости: бойцы ВСУ сбежали с позиций на окраинах Бачевска в Сумской области
Efrem Lukatsky/AP

Украинские солдаты сбежали с позиций на южных окраинах населенного пункта Бачевска в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, линию фронта покинули бойцы второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«[Они] попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — уточнили в силовых структурах.

28 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несет значительные потери в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области. Украинское формирование теряет живую силу в связи с успешными действиями артиллеристов и операторов дронов Вооруженных сил РФ на данном участке фронта.

За день до этого поступила информация о колоссальных потерях 47-й отдельной механизированной и 71-й отдельной аэромобильной бригад ВСУ. Эти соединения также выполняют задачи на территории Сумской области.

Ранее российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом в Сумской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!