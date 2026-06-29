РИА Новости: бойцы ВСУ сбежали с позиций на окраинах Бачевска в Сумской области

Украинские солдаты сбежали с позиций на южных окраинах населенного пункта Бачевска в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, линию фронта покинули бойцы второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«[Они] попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — уточнили в силовых структурах.

28 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что первый батальон 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несет значительные потери в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области. Украинское формирование теряет живую силу в связи с успешными действиями артиллеристов и операторов дронов Вооруженных сил РФ на данном участке фронта.

За день до этого поступила информация о колоссальных потерях 47-й отдельной механизированной и 71-й отдельной аэромобильной бригад ВСУ. Эти соединения также выполняют задачи на территории Сумской области.

Ранее российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом в Сумской области.