Дети пострадали от ударов ВСУ в Херсонской области

Сальдо: 9 взрослых и 2 детей пострадали от атак ВСУ в Херсонской области

Одиннадцать мирных граждан, в том числе двое малолетних детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области за минувшие сутки. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

На участке автодороги Павловка — Строгановка в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю пострадал мужчина. На дороге рядом с Григорьевкой Чаплинского округа вражеский дрон врезался в грузовую машину.

В Малых Копанях Голопристанского округа ранения получили мужчина, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Всех троих госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу, поделился губернатор.

По словам чиновника, в Великой Лепетихе и Костогрызово Алешкинского округа ранения получили еще двое мужчин.

Кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры, жилых домов, транспорта и имущества зафиксированы в 18 населенных пунктах Херсонской области, заключил Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области три человека пострадали во время атак ВСУ.