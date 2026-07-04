Герой России Поддубный призвал убрать бюрократические барьеры для ветеранов

Государству нужно снять бюрократические барьеры для участия ветеранов в экономике и обеспечить бесшовный переход специалистов военных профессий на соответствующие гражданские специальности. Об этом заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный, представляющий федеральную пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

Поддубный отметил, что в настоящее время на передовой создают и тестируют новые высокие технологии, которые могут быть востребованы не только в армии, но и в гражданских отраслях. В качестве примера он привел беспилотники, которые можно использовать в сельском хозяйстве, строительстве, туристической отрасли и др.

По словам журналиста, в экономике нуждаются в специалистах, обладающих новыми знаниями и опытом, это важно и для адаптации ветеранов, и для развития экономики страны. Важно сделать более быстрым переход специалистов из военной сферы в гражданскую — «без лишних бюрократических проволочек» и «дополнительных доказательств квалификации». Поддубный подчеркнул, что ветеранам «ничего не нужно доказывать», так как они доказали свой профессионализм на фронте. Сейчас им нужна работа, а стране — «их мозги и руки».

Ранее Медведев призвал регионы предоставить меры поддержки участникам спецоперации через МФЦ.