РИА Новости: российские БПЛА нарушили логистику ВСУ между Харьковом и Сумами

Удары российских беспилотников по логистическим маршрутам между Харьковской и Сумской областями вынудили ВСУ пересматривать схемы переброски военной техники. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинская сторона начала менять маршруты снабжения между двумя областными центрами. Как утверждается, из-за действий российских операторов БПЛА переброска военной техники теперь осуществляется через территорию Полтавской области.

Источник отметил, что соответствующая информация также распространяется на украинских ресурсах.

В Харьковской области действуют подразделения группировок войск «Север» и «Запад». При этом группировка «Север» ведет боевые действия также в Сумской области, а группировка «Запад» — на территории ДНР.

По данным российских силовых структур, за минувшие сутки в зоне ответственности этих группировок противник потерял около 390 военнослужащих. Также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее операторы БПЛА украинского отряда «Кракен» сбежали с позиций в Харьковской области.