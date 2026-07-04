Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Полковнику Картавкину, бравшему Константиновку, могут дать звание генерала

Путин призвал присвоить генеральское звание командиру 6-й дивизии Картавкину
Пресс-служба президента РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с военными обсудил вопрос о присвоении звания генералу-полковнику Александру Картавкину, командующего 6-й мотострелковой дивизией, которая в числе других подразделений освобождала Константиновку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности. Антон Феликсович (Грунис, генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск) – генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание», — сказал верховный главнокомандующий, выслушав доклад Картавкина.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов добавил, что Картавкина и других заслуженных офицеров представят к присвоению новых званий.

Также Герасимов рассказал президенту о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В июне российские войска нанесли пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов.

Он также доложил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана, который является крупным административным центром и логистическим узлом к востоку от Славянска и северо-востоку от Кременной.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов «возмездия» по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!