Полковнику Картавкину, бравшему Константиновку, могут дать звание генерала

Президент России Владимир Путин на совещании с военными обсудил вопрос о присвоении звания генералу-полковнику Александру Картавкину, командующего 6-й мотострелковой дивизией, которая в числе других подразделений освобождала Константиновку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности. Антон Феликсович (Грунис, генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск) – генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует. Прошу вас обратить на это внимание», — сказал верховный главнокомандующий, выслушав доклад Картавкина.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов добавил, что Картавкина и других заслуженных офицеров представят к присвоению новых званий.

Также Герасимов рассказал президенту о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В июне российские войска нанесли пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов.

Он также доложил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана, который является крупным административным центром и логистическим узлом к востоку от Славянска и северо-востоку от Кременной.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов «возмездия» по Украине.