Путин поставил задачи командующим группировками войск ВС РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что командующие группировками Вооруженных сил РФ должны действовать ритмично, рационально и последовательно, преодолевая возникающие трудности. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин посетил 3 июля один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где провел совещание с военными. Он отметил, что в ходе боевых действий неизбежно возникают сложности, однако их необходимо преодолевать.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В июне российские войска нанесли пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов. Кроме того, в ночь на 2 июля удары были нанесены по пяти предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности, а также по пяти украинским аэродромам. Герасимов отметил, что в результате значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты.

Он также доложил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана, который является крупным административным центром и логистическим узлом к востоку от Славянска и северо-востоку от Кременной.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов «возмездия» по Украине.