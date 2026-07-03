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Армия

Минобороны сообщило о появлении в зоне СВО элитного украинского подразделения

МО: ВС России нанесли удар по элитной бригаде охраны Генштаба ВСУ в зоне СВО
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО) было замечено новое элитное украинское подразделение — бригада охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, данная бригада была замечена в районе, где действуют российские войска группы «Запад». Российские бойцы нанесли удар по украинскому элитному подразделению. При этом не уточняется, какие именно средства использовались для атаки. Информация о потерях бригады охраны Генштаба после ее появления на поле боя отсутствует.

В отчете также указывается, что за неделю были поражены формирования пяти механизированных и штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны Генштаба ВСУ, морской пехоты и трех бригад территориальной обороны.

Кроме того, российская авиация провела атаку, сбросив фугасные авиабомбы на позиции украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны» на Запорожском направлении. В результате операции было уничтожено все специальное оборудование, предназначенное для запуска беспилотников.

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