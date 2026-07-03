Немецкий журнал опубликовал секретный внутренний отчет ВСУ с критикой Skynex

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Skynex производства немецкой компании Rheinmetall вышел из строя во время атаки российского беспилотника на территории Украины. Об этом сообщил немецкий журнал Stern со ссылкой на секретный внутренний отчет ВСУ, в котором ЗРК подвергся жесткой критике за низкую эффективность и частые технические сбои в реальных боевых условиях.

По данным издания, система Skynex оказалась практически неэффективной в обеспечении безопасности промышленного объекта на западе Украины 1 апреля 2026 года. Российский беспилотник не удалось сбить, несмотря на многочисленные возможности его обнаружения.

В качестве причины указывается сочетание технических неисправностей и проблем с отслеживанием цели. Согласно документу, три из восьми орудий вышли из строя в течение нескольких минут из-за проблем, включая неисправности гидравлической системы, сбой в работе радара слежения и заклинивание заряжания. В конечном итоге только два из восьми орудий смогли надежно отслеживать цель.

В выводе отчета говорится, что система продемонстрировала «низкую техническую готовность к эксплуатации», работала «крайне ненадежно» и не соответствовала техническим характеристикам, заявленным производителем.

При этом в Rheinmetall, отвечая на запрос Stern, отвергли эти обвинения, заявив, что система доказала свою «исключительную эффективность и надежность» на Украине.

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