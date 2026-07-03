Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Немецкий журнал опубликовал секретный внутренний отчет ВСУ с критикой Skynex

Stern: ЗРК Skynex оказалась практически неэффективной в защите Украины от БПЛА
Darko Vojinovic/AP Photo/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Skynex производства немецкой компании Rheinmetall вышел из строя во время атаки российского беспилотника на территории Украины. Об этом сообщил немецкий журнал Stern со ссылкой на секретный внутренний отчет ВСУ, в котором ЗРК подвергся жесткой критике за низкую эффективность и частые технические сбои в реальных боевых условиях.

По данным издания, система Skynex оказалась практически неэффективной в обеспечении безопасности промышленного объекта на западе Украины 1 апреля 2026 года. Российский беспилотник не удалось сбить, несмотря на многочисленные возможности его обнаружения.

В качестве причины указывается сочетание технических неисправностей и проблем с отслеживанием цели. Согласно документу, три из восьми орудий вышли из строя в течение нескольких минут из-за проблем, включая неисправности гидравлической системы, сбой в работе радара слежения и заклинивание заряжания. В конечном итоге только два из восьми орудий смогли надежно отслеживать цель.

В выводе отчета говорится, что система продемонстрировала «низкую техническую готовность к эксплуатации», работала «крайне ненадежно» и не соответствовала техническим характеристикам, заявленным производителем.

При этом в Rheinmetall, отвечая на запрос Stern, отвергли эти обвинения, заявив, что система доказала свою «исключительную эффективность и надежность» на Украине.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил о «решающей фазе» конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!