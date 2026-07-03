Российская ракета «Бандероль» попала на видео

В сети появилось видео пролета над Киевом, предположительно, новейшей крылатой ракеты Вооруженных сил (ВС) России S-8000 «Бандероль». Кадры опубликовала портал «Военная хроника» в мессенджере «Макс».

Отмечается, что кадры были сделаны 2 июля. Канал обращает внимание на характерный звук турбореактивного двигателя ракеты.

Также 22 июня сообщалось, что в Полтавской области Украины на видео попал вероятный первый испытательный пуск новой ракеты S8000 «Бандероль».

Первые сообщения о применении «Бандероли» появились еще весной 2025 года. Этот боеприпас представляет собой недорогую легкую крылатую ракету, предназначенную для пусков с вертолетов и ударных беспилотников. По имеющимся данным, она оснащается боевой частью массой 115 кг и способна поражать цели на дальности от 500 до 700 км.

Telegram-канал «Военная хроника» писал, что на ракете установлен сделанный в Китае турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro. Для наведения используется ГЛОНАСС/GPS-ориентация, которая защищена мощной российской 8-канальной антенной с управляемой диаграммой направленности «Комета». Общая масса боевой части «Бандероли» составляет около 150 кг, дальность пуска примерно 450 км.

Ранее на Украине заявили о применении Россией новейших ракет при ударе по Киеву.