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Марочко рассказал, после чего может быть восстановлено водоснабжение в ДНР

Марочко: контроль над Райгородком поможет восстановить водоснабжение в ДНР
Shutterstock

Россия может восстановить водоснабжение в ДНР после установления контроля над Райгородком. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, российские войска в данный момент продвигаются со Старого Каравана вдоль автомобильной дороги в юго-западном направлении по направлению Райгородка. В этом населенном пункте берет начало канал Северский Донецк — Донбасс, где в начале конфликта были взорваны шлюзы.

«Но при уверенном контроле над данным районом мы в кратчайшие сроки можем восстановить водоснабжение — это очень серьезно поможет жителям ДНР, которые страдают от дефицита питьевой воды», — сказал Марочко.

12 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам города была отключена фильтровальная станция, что привело к отсутствию водоснабжения в девяти районах.

Ранее Путин заявил о плачевном состоянии системы водоснабжения в Донбассе.

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