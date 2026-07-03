Марочко рассказал, после чего может быть восстановлено водоснабжение в ДНР

Россия может восстановить водоснабжение в ДНР после установления контроля над Райгородком. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, российские войска в данный момент продвигаются со Старого Каравана вдоль автомобильной дороги в юго-западном направлении по направлению Райгородка. В этом населенном пункте берет начало канал Северский Донецк — Донбасс, где в начале конфликта были взорваны шлюзы.

«Но при уверенном контроле над данным районом мы в кратчайшие сроки можем восстановить водоснабжение — это очень серьезно поможет жителям ДНР, которые страдают от дефицита питьевой воды», — сказал Марочко.

12 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам города была отключена фильтровальная станция, что привело к отсутствию водоснабжения в девяти районах.

Ранее Путин заявил о плачевном состоянии системы водоснабжения в Донбассе.