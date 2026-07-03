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Армия

Американские моряки отравились выхлопными газами на атомной подводной лодке

Navy Times: не менее 64 военнослужащих ВМС США отравились выхлопными газами
CENTCOM

Не менее 64 военнослужащих военно-морских сил США отравились выхлопными газами на атомной подводной лодке Nebraska класса Ohio. Об этом сообщает военное издание Navy Times.

Отмечается, что инцидент произошел 22 июня во время плановой смены у причала военно-морской базы Китсап-Бангор в штате Вашингтон. Моряки были неподалеку от работающего резервного дизель-генератора. Они начали усиленно кашлять, появились головная боль, головокружение, тошнота, а также раздражение глаз, носа и горла.

Шестерых военных увезли в больницу, но позже их выписали.

В настоящее время выясняется причина инцидента. В ВМС США заявили, что дизельный генератор не влияет на работу ядерного реактора, он не поврежден.

Атомная подводная лодка USS Nebraska способна нести на себе баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Длина судна составляет около 170 м, глубина погружения — приблизительно 240 м.

Ранее американские моряки отравились выхлопами на подлодке ВМС США.

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