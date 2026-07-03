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Армия

Две европейские страны развернут военные силы на юге Ливана

Al Arabiya: Франция и Италия развернут военные силы на юге Ливана
Aziz Taher/Reuters

Франция и Италия развернут военные силы на юге Ливана. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что инициатива будет осуществлена по окончанию миссии временных миротворческих сил ООН в Ливане. В Париже уточнили, что в настоящее время продолжаются консультации относительно развертывания войск.

По данным канала, вод многонациональных сил будет осуществляться по просьбе властей Ливана и направлено на укрепление ливанской армии.

Кроме того, Франция продолжает переговоры с Великобританией и региональными партнерами в рамках подготовки к повторному открытию Ормузского пролива, говорится в публикации.

27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана.

Военный чиновник подчеркнул, что подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления израильских сил с юга Ливана, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории республики и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

Ранее Ливан обвинил Израиль в разрушении культурных объектов.

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