Беспилотник впервые в истории пролетел 420 км

Первый в истории беспилотник совершил перелет между Сахалином и Курилами

Впервые в истории беспилотник совершил перелет между курильским островом Кунашир и Сахалином. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, полет удалось осуществить благодаря компании ZALA и авиакомпании «Аврора». В Сахалинской области применили новейшую разработку — систему связи и навигации «Геокосмос», уточнил чиновник.

Дистанция беспилотника составила 420 км. После апробации технология будет расширена на весь Дальний Восток, рассказал Лимаренко.

Пресс-служба Сахалинской области сообщила, что перелет БПЛА с дронопорта Пушистый на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире занял пять часов и был осуществлен по всем правилам гражданской авиации. Там уточнили, что система навигации «Геокосмос» не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания «свой — чужой».

Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в России никто еще не совершал, подчеркнули в правительстве.

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