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Армия

Стало известно об уловке ВСУ с фейковыми беспилотниками

РИА Новости: ВСУ начали использовать дроны-пустышки из канализационных труб
Reuters

Украинские военнослужащие начали использовать фейковые дроны, изготовленные из канализационных труб. Об этом журналистам РИА Новости рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса в составе группировки российских войск «Север» с позывным «Омск».

Солдаты прозвали такие беспилотники «труболетами». По словам источника агентства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют их для перегрузки систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому данные дроны не оснащены боевыми частями.

«Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать», — сказал «Омск».

Также он показал журналистам тяжелый украинский коптер Vampire. Мужчина пояснил, что российские военные восстанавливают такие трофейные беспилотники и затем используют их в своих интересах.

29 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами. В ходе беседы он сообщил, что во всех группировках российских войск есть эшелонированная система тактических перехватчиков дронов. Она представляет собой мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками и другими беспилотниками.

Ранее Белоусов заявил о внедрении искусственного интеллекта в ПВО.

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