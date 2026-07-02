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Армия

Российский военный объяснил, как в Донбассе сбивают дроны ВСУ еще на подлете

РИА Новости: в Донбассе создали систему обнаружения почти всех дронов ВСУ
Anatolii Stepanov/Reuters

Российские подразделения, действующие в Донбассе, создали систему, позволяющую выявлять практически все беспилотники Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости сообщил оператор БПЛА мобильной огневой группы отряда «Русь» Добровольческого корпуса с позывным «Слово».

По его словам, между подразделениями организовано взаимодействие, при котором территория разделена на отдельные секторы с четко распределенными зонами ответственности. Благодаря этому, как утверждает военнослужащий, ни один украинский беспилотник не остается незамеченным.

«Слово» пояснил, что для обнаружения воздушных целей используются не только визуальное наблюдение, но и радиотехнические средства, а также радиолокационные станции. Это позволяет подразделениям группировки войск «Юг» заранее получать информацию о приближении украинских дронов и определять направление их полета.

Военнослужащий также отметил, что личная мотивация бойцов мобильных огневых групп связана с необходимостью предотвращать удары беспилотников по российским регионам. По его словам, подразделения делают все возможное, чтобы уничтожать БПЛА еще на начальных этапах их полета, не допуская дальнейшего продвижения.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты в форме российских военных пытались пробраться в тыл ВС РФ.

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