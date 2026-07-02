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Армия

Российская армия ударила по ж/д локомотиву в Кировоградской области

Минобороны: ВС России «Геранью» поразили ж/д локомотив в Кировоградской области

Вооруженные силы России с помощью «Гераней» нанесли удар по железнодорожному локомотиву в районе пункта Славное в Кировоградской области, используемого в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожного локомотива, используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Славное Кировоградской области», — говорится в публикации.

Кроме того, расчетами БПЛА «Герань» этой ночью были поражены логистические центры, используемые противником для доставки и хранения беспилотников и их комплектующих.

По данным Минобороны, был нанесен массированный удар возмездия по объектам в Киеве, в результате которого были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины — военные аэродромы.

Ранее Минобороны раскрыло количество дронов, сбитых за ночь над Россией.

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