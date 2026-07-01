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Члена «Азова» осудили на 19 лет за преступления в ДНР

Член батальона «Азов» осужден на 19 лет за совершенные в ДНР преступления
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), член батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Илья Попов приговорен к 19 годам за совершенные в ДНР преступления. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

«Он признан виновным в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности», — сообщили в ведомстве.

Он участвовал в боевых действиях на территории ДНР с февраля по май 2022 года, а также проходил обучение для осуществления террористической деятельности, что подтверждено свидетельскими показаниями и его собственным признанием.

До этого суд вынес приговор украинскому военнослужащему Назарию Боднару, признанному виновным в совершении теракта на территории Курской области. Обвиняемый участвовал в блокировании и удержании поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, где вел наблюдение за населенным пунктом, местными жителями и действиями российских военнослужащих. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ране суд вынес приговор наемнику из Великобритании, воевавшему за ВСУ.

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