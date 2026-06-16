Суд вынес приговор наемнику из Великобритании, воевавшему за ВСУ

СК: воевавший за ВСУ наемник из Великобритании получил 14 лет строгого режима

Британский подданный Оливер Джеймс Вулфорд заочно приговорен за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве уточнили, что доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Следствие и суд установили, что не позднее января 2023 года Вулфорд вступил в ряды ВСУ в качестве наемника. Он прошел военную подготовку, получил личное огнестрельное оружие и необходимое специальное снаряжение.

По данным следствия, с января 2023 года по февраль 2025 года британец принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Суд заочно признал Вулфорда виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного объявили в международный розыск.

Ранее гражданина Грузии приговорили в России к подобному тюремному сроку за участие в боях на стороне ВСУ.