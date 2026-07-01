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Лантратова обсудит с главой МККК содержание российских военнопленных на Украине

Лантратова 2 июля обсудит с МККК вопрос содержания военнопленных на Украине
Нина Зотина/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в четверг, 2 июля, проведет встречу с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, в ходе которой они обсудят вопрос содержания российских военнопленных на Украине. Об этом сообщила омбудсмен, передает РИА Новости.

«Завтра состоится встреча с президентом МККК. <...> Мы со своей стороны поднимаем вопрос условий содержания наших военнопленных, которые находятся на территории Украины», — сказала уполномоченный.

Лантратова добавила, что планирует обратиться к МККК с просьбой взять под контроль условия содержания военнопленных, поскольку представители организации посещают республику.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во встрече со Сполярич также примут участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и представители Минобороны страны. По словам главы ведомства, в ходе мероприятия будут обсуждены конкретные аспекты взаимодействия российской стороны с комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, а также обмен пленными.

Ранее Лантратова раскрыла число возвращенных в Россию за месяц пленных.

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