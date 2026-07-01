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Отец семерых детей рассказал, как добился отправки на СВО

Kp.ru: отец семерых детей из Дудинки смог уйти на СВО после нескольких отказов
Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Дудинки Красноярского края Олег Постнов, воспитывающий вместе с супругой семерых детей, смог добиться отправки в зону специальной военной операции. Об этом сообщает kp.ru.

34-летний мужчина рассказал изданию, что неоднократно обращался в военкомат по месту жительства с просьбой заключить контракт, однако каждый раз получал отказ.

До подписания контракта Постнов работал матросом. Вместе с женой он воспитывает четверых сыновей и трех дочерей. Младшему ребенку семьи сейчас 10 месяцев, старшему — 13 лет.

Не отказавшись от своего намерения, мужчина обратился в военкомат другого региона. В декабре 2025 года он заключил контракт в Нижнем Новгороде.

По словам Постнова, первоначально его направили в бригаду материально-технического обеспечения в Донецкой народной республике. Формально он числится водителем, однако проходит службу в батальоне связи. Как пояснил мужчина, при распределении учли, что он является отцом семерых детей.

Ранее футболист из Африки рассказал, как подписал «не тот» контракт и попал на СВО

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