Футболист из Африки рассказал, как подписал «не тот» контракт и попал на СВО

19-летний футболист из Камеруна Мевунгу Мбе Стевис Астрид заявил, что приехал в Россию для подписания контракта с футбольной академией «Урал», однако вместо этого оказался на фронте. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным издания, в 2025 году спортсмен вместе с братом и другом познакомился с мужчиной, который представился посредником российского клуба. Он предложил футболистам подписать документы, которые, как утверждалось, были связаны с будущим контрактом, а также купил им билеты до Москвы.

После прибытия в российскую столицу спортсменов, по их словам, вместо футбольной академии доставили в военкомат. Стевис рассказал, что тогда сопровождавший их человек сообщил, что подписанные документы оказались контрактами на военную службу. По словам футболиста, им также пообещали, что после службы они смогут вернуться к спортивной карьере.

Как рассказал Стевис, на тот момент он выступал за камерунский клуб «Канон Яунде». Представитель, назвавшийся сотрудником «Урала», обещал организовать просмотр, по итогам которого можно было заключить контракт с академией. При этом все документы были составлены на русском языке, которого спортсмены не знали.

По информации E1, на СВО Стевис получил позывной «Максимка» и служил штурмовиком. После окончания контракта он вернулся в Екатеринбург один. По его словам, друг пал на фронте, а брат оказался в плену.

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