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Черноморский флот РФ уничтожил украинские БЭК

Черноморский флот РФ уничтожил за сутки два безэкипажных катера ВСУ
Виталий Аньков/РИА Новости

Силы Черноморского флота (ЧФ) уничтожили за сутки два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ в мессенджере «Макс».

«Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что силы ЧФ ликвидировали семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

Утром 1 июля в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью сбили 179 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над акваториями Черного и Азовского морей.

В начале июня в министерстве передавали, что российские военные при помощи беспилотника «Герань» уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря. Также в сети появились кадры боевого столкновения российских военнослужащих с украинскими десантными катерами в акватории Черного моря.

Ранее в МИД России увидели в маневрах НАТО попытку усилить присутствие в Черном море.

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