Черноморский флот РФ уничтожил украинские БЭК

Черноморский флот РФ уничтожил за сутки два безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота (ЧФ) уничтожили за сутки два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ в мессенджере «Макс».

«Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что силы ЧФ ликвидировали семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

Утром 1 июля в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью сбили 179 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над акваториями Черного и Азовского морей.

В начале июня в министерстве передавали, что российские военные при помощи беспилотника «Герань» уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря. Также в сети появились кадры боевого столкновения российских военнослужащих с украинскими десантными катерами в акватории Черного моря.

Ранее в МИД России увидели в маневрах НАТО попытку усилить присутствие в Черном море.