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Российская «Герань» потопила украинский катер в Черном море

Минобороны: ВС России уничтожили катер ВСУ в Черном море с помощью БПЛА «Герань»
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные уничтожили патрульный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили специалисты войск беспилотных систем. Вражеский катер был уничтожен при помощи БПЛА «Герань».

До этого в сети появились кадры боевого столкновения российских военнослужащих с десантными катерами ВСУ в акватории Черного моря. На видео запечатлен момент наведения прицела на корму украинской лодки, идущей на предельной скорости в попытке прорваться через оборонительный рубеж. Точным попаданием в борт цель была поражена: катер мгновенно потерял ход, после чего над ним поднялся густой черный дым. Оказавшиеся за бортом в тяжелом снаряжении украинские военные остались за километры от суши, что фактически лишило их шансов на спасение.

Вторая лодка попыталась маневрировать и уйти из-под удара, но безуспешно. Следующим заходом российский дрон поразил цель прямо в корпус, спровоцировав мощную детонацию боекомплекта.

Ранее Черноморский флот России за сутки поразил сразу шесть безэкипажных катеров ВСУ.

 
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