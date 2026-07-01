Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

Украина отклонила предложение Ирландии о поставке списанных бронированных машин

IT: Ирландия предлагала Украине поставку 17-летних бронемашин, но Киев отказался
Derick P. Hudson/Shutterstock/FOTODOM

Ирландия хотела поставить Украине 17-летние бронированные машины, списанные из-за частых поломок, однако Киев отказался. Об этом сообщает издание Irish Times (IT).

Правительство Ирландии недавно предложило поставить Украине все 27 легких тактических бронированных машин, находящихся в распоряжении сил обороны, которые были приобретены 17 лет назад, но использовались крайне редко.

Эти боевые машины, произведенные южноафриканской компанией, имели плохую репутацию и часто ломались. В конечном итоге, в 2024 году они были выведены из эксплуатации и отправлены на хранение.

Издание отмечает, что Ирландия часто передает военную технику ВСУ, а ирландские солдаты проводят обучение украинских военных в рамках программы ЕС. В соответствии с политикой военного нейтралитета ирландского правительства, как обучение, так и оборудование разработаны таким образом, чтобы быть «нелетальными» по своей природе.

30 июня Дания объявила о предоставлении пакета военной помощи Украине в размере более $670 млн.

Ранее Япония выделила Украине миллионы долларов на нелетальное снаряжение.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!