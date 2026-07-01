Украина отклонила предложение Ирландии о поставке списанных бронированных машин

Ирландия хотела поставить Украине 17-летние бронированные машины, списанные из-за частых поломок, однако Киев отказался. Об этом сообщает издание Irish Times (IT).

Правительство Ирландии недавно предложило поставить Украине все 27 легких тактических бронированных машин, находящихся в распоряжении сил обороны, которые были приобретены 17 лет назад, но использовались крайне редко.

Эти боевые машины, произведенные южноафриканской компанией, имели плохую репутацию и часто ломались. В конечном итоге, в 2024 году они были выведены из эксплуатации и отправлены на хранение.

Издание отмечает, что Ирландия часто передает военную технику ВСУ, а ирландские солдаты проводят обучение украинских военных в рамках программы ЕС. В соответствии с политикой военного нейтралитета ирландского правительства, как обучение, так и оборудование разработаны таким образом, чтобы быть «нелетальными» по своей природе.

30 июня Дания объявила о предоставлении пакета военной помощи Украине в размере более $670 млн.

Ранее Япония выделила Украине миллионы долларов на нелетальное снаряжение.