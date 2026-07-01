Попавшего в госпиталь с тяжелым заболеванием участника СВО признали дезертиром

Попавшего в госпиталь с тяжелым заболеванием участника специальной военной операции (СВО) по ошибке признали самовольно оставившим часть и возбудили против него уголовное дело. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram-канале.

В аппарат федерального омбудсмена обратилась супруга участника СВО, который в 51 год записался добровольцем в отряд народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Москвич исправно служил и был представлен к государственным наградам. Однако позже из-за плохого самочувствия мужчина попал в госпиталь, где врачи подтвердили у него тяжелое заболевание, сообщила Лантратова. Он был вынужден вернуться домой и был задержан. В отношении москвича возбудили уголовное дело.

Омбудсмен начала разбираться в ситуации и выяснила, что мужчину ввели в штат как мобилизованного, хотя по возрасту он уже был снят с воинского учета, не проживал в ДНР и не подписывал контракта с Минобороны РФ. Лантратова направила обращение в военное Следственное управление Следственного комитета России, уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием преступления.

Ранее бойца СВО с инвалидностью признали самовольно ушедшим из части.