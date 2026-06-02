Получившего тяжелые ранения бойца СВО объявили самовольно ушедшим

Евгений Биятов/РИА Новости

Участника специальной военной операции, получившего тяжелые ранения и инвалидность, ошибочно признали самовольно оставившим воинскую часть. Об этом сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее данным, осенью 2022 года военнослужащий получил множественные осколочные ранения при выполнении боевой задачи в районе Сватово. После эвакуации его доставили в больницу Луганска, где врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

После лечения боец прошел военно-врачебную комиссию. Медики признали его негодным к дальнейшей службе, мужчине установили инвалидность второй группы, исключили из списков личного состава и уволили по состоянию здоровья.

Однако весной 2025 года к бывшему военнослужащему прибыли представители военной комендатуры. Как рассказала Лантратова, мужчину задержали и сообщили, что он числится как самовольно оставивший часть, несмотря на наличие документов об увольнении и негодности к службе.

Позже выяснилось, что россиянина включили в списки другой воинской части. При этом новый контракт он не подписывал, а о зачислении уведомлен не был.

После обращения в военную прокуратуру была проведена проверка. Нарушения подтвердились: все приказы о зачислении мужчины в другую часть признали недействительными, а документ, на основании которого его объявили самовольно оставившим часть, отменили.

В результате обвинение с бывшего военнослужащего сняли.

Ранее в Харькове был задержан дезертировавший военный, открывший стрельбу у жилого дома.

 
