РИА: российские артиллеристы поразили пять пикапов ВСУ под Сумами и Харьковом

Артиллеристы группировки российских войск «Север» минувшей ночью выполнили более 200 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в группировке «Север».

Из сообщения следует, что артиллерийские расчеты работали совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В результате нанесения огневых ударов <...> уничтожены 57 солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), 10 пунктов управления БПЛА и пять пикапов ВСУ», — рассказал источник агентства.

По его словам, бойцы группировки «Север» каждый день продвигаются вперед и оттесняют украинские формирования от границы. Перед российскими военнослужащими по-прежнему стоит задача обеспечить безопасность мирного населения.

Утром 28 июня журналисты ТАСС со ссылкой на источник в группировке «Север» написали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 76 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Расчеты радиолокационных станций зарегистрировали пролеты дронов, после чего передали координаты подразделениям ПВО. Те, в свою очередь, нанесли удары по летательным аппаратам.

Ранее военные Вооруженных сил РФ ударили по локомотивам ВСУ в двух областях.