Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Армия

В ВС РФ рассказали о потерях ВСУ в Харьковской и Сумской областях

РИА: российские артиллеристы поразили пять пикапов ВСУ под Сумами и Харьковом
Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы группировки российских войск «Север» минувшей ночью выполнили более 200 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в группировке «Север».

Из сообщения следует, что артиллерийские расчеты работали совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В результате нанесения огневых ударов <...> уничтожены 57 солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), 10 пунктов управления БПЛА и пять пикапов ВСУ», — рассказал источник агентства.

По его словам, бойцы группировки «Север» каждый день продвигаются вперед и оттесняют украинские формирования от границы. Перед российскими военнослужащими по-прежнему стоит задача обеспечить безопасность мирного населения.

Утром 28 июня журналисты ТАСС со ссылкой на источник в группировке «Север» написали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 76 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Расчеты радиолокационных станций зарегистрировали пролеты дронов, после чего передали координаты подразделениям ПВО. Те, в свою очередь, нанесли удары по летательным аппаратам.

Ранее военные Вооруженных сил РФ ударили по локомотивам ВСУ в двух областях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!