Боец ВС РФ сообщил о новых самодельных боеприпасах на дронах ВСУ

РИА Новости: ВСУ используют на FPV-дронах снаряды с дисками от циркулярных пил

Вооруженные силы Украины применяют на FPV-дронах самодельные боеприпасы, в качестве поражающих элементов которых используются заточенные диски от циркулярных пил. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии с позывным «Воробей».

По словам бойца, российские военные уже сталкивались с подобными самодельными снарядами. Он рассказал, что внутри каждого из них находится взрывчатое вещество, а поражающими элементами служат заточенные диски от циркулярных пил. В одном таком боеприпасе, по его словам, может находиться до 20 дисков.

Военнослужащий пояснил, что самодельное взрывное устройство крепится к нижней части FPV-дрона и представляет собой кассету, снаряженную взрывчаткой и блоком из нескольких десятков дисков диаметром около 10–15 сантиметров.

Как отметил боец, именно эти диски выполняют функцию поражающих элементов. Благодаря небольшой массе боеприпаса дрон способен преодолевать большие расстояния на высокой скорости, а при срабатывании устройства наносит множественные осколочные ранения.

Ранее российский морпех отбился от 17 украинских дронов в Новом Донбассе.