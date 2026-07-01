Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

Боец ВС РФ сообщил о новых самодельных боеприпасах на дронах ВСУ

РИА Новости: ВСУ используют на FPV-дронах снаряды с дисками от циркулярных пил
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины применяют на FPV-дронах самодельные боеприпасы, в качестве поражающих элементов которых используются заточенные диски от циркулярных пил. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии с позывным «Воробей».

По словам бойца, российские военные уже сталкивались с подобными самодельными снарядами. Он рассказал, что внутри каждого из них находится взрывчатое вещество, а поражающими элементами служат заточенные диски от циркулярных пил. В одном таком боеприпасе, по его словам, может находиться до 20 дисков.

Военнослужащий пояснил, что самодельное взрывное устройство крепится к нижней части FPV-дрона и представляет собой кассету, снаряженную взрывчаткой и блоком из нескольких десятков дисков диаметром около 10–15 сантиметров.

Как отметил боец, именно эти диски выполняют функцию поражающих элементов. Благодаря небольшой массе боеприпаса дрон способен преодолевать большие расстояния на высокой скорости, а при срабатывании устройства наносит множественные осколочные ранения.

Ранее российский морпех отбился от 17 украинских дронов в Новом Донбассе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!