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Армия

Британия намерена выделить крупную сумму на борьбу с подлодками ВМФ России

Британия выделит £1,5 млрд на борьбу с российскими подлодками
Ariel Schalit/AP

Великобритания выделит £1,5 млрд стерлингов (около $2 млрд) дополнительно на программу «Атлантический бастион» (Atlantic Bastion) по борьбе с подводными лодками ВМФ России. Об этом заявило министерство обороны королевства.

«Atlantic Bastion создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от новых угроз», — сказано в бюджетном плане ведомства.

Как уточнили в министерстве, план разработан совместно с НАТО и направлен на защиту Северной Атлантики от «постоянной и растущей подводной угрозы» со стороны модернизированного российского флота подводных лодок.

28 июня сообщалось, что Великобритания снова осталась без многоцелевых атомных подводных лодок в море. По информации UK Defence Journal, сейчас ни одна из боеспособных субмарин флота не находится на патрулировании.

Так, из всех состоящих на вооружении подводных лодок класса Astute две неактивны на базе Фаслейн на реке Клайд после длительного периода нахождения вне воды. Две другие проходят длительное обслуживание в единственной верфи страны — Девонпорте.

Ранее стало известно, что ВМС Британии тратят треть своего времени на борьбу с «российской угрозой».

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