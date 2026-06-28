Британский флот снова остался без атомных подлодок в море

Флот Великобритании снова остался без единой многоцелевой атомной подводной лодки в море. Об этом сообщает UK Defence Journal (UKDJ) со ссылкой на открытые данные.

По информации издания, сейчас ни одна из боеспособных субмарин Королевского флота не находится на патрулировании. Так, из всех состоящих на вооружении подводных лодок класса Astute не активны на базе Фаслейн на реке Клайд после длительного периода нахождения вне воды. Две другие две проходят длительное обслуживание в единственной верфи страны — Девонпорте. Только там способны ремонтировать подобные подводные лодки.

В UKDJ подчеркнули, что многоцелевые субмарины являются важнейшим инструментом для скрытого наблюдения за российским флотом в Северной Атлантике. Кроме того, они необходимы для защиты стратегических ракетоносцев, так как только они в британском флоте способны запускать крылатые ракеты Tomahawk.

Хоть Минобороны Соединенного королевства отказалось комментировать изданию состояние подводного флота, оно подчеркнуло, что территориальные воды страны защищены другими средствами.

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