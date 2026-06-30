В Курской области пострадал мужчина при сбросе взрывного устройства ВСУ

В результате сброса взрывного устройства Вооруженными силами Украины (ВСУ) в слободе Белой Беловского района Курской области был ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Ранен 65-летний мужчина. По предварительной информации, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что пострадавшему оказали первую помощь. По словам губернатора, сейчас мужчину готовят к госпитализации в Курск.

Утром 30 июня на автомобильной заправочной станции в городе Льгов в Курской области произошел пожар после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Хинштейн уточнил, что на объекте загорелись емкости. В результате были повреждены забор, фасад, остекление здания.

Ранее украинские дроны пытались прорваться вглубь России.