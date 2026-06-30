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Армия

Военный эксперт увидел в словах Путина шаг к возвращению Одессы

Военэксперт Михайлов: заявление Путина о Новороссии — шаг к возвращению Одессы
Evgeniy Maloletka/AP

Президент России Владимир Путин поставил задачу освободить не только Донбасс, но и Новороссию, что является шагом к возвращению Одессы. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Tsargrad.tv».

По словам эксперта, заявление главы государства вселяет большую надежду, поскольку отражает стремление вернуть Малороссию в полном составе. Михайлов уточнил, что речь идет об Одесской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, вплоть до берега Днепра.

Он также отметил, что заявление президента напугало противников России, так как их попытки раскачать ситуацию внутри страны не увенчались успехом.

До этого Путин отверг предложение Украины ограничить зону боевых действий четырьмя регионами — Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Российский лидер заявил, что приоритетом является полное освобождение Донбасса и Новороссии.

Ранее в США заявили, что Одесса является исторически русским городом.

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