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Армия

В подмосковном Егорьевске ввели режим повышенной готовности после атаки дронов

Администрация Егорьевска ввела режим повышенной готовности в городе
Официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

В подмосковном городе Егорьевск ввели режим повышенной готовности после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Постановление опубликовано на сайте администрации муниципального округа.

Из документа следует, что режим действует вблизи атакованных зданий с 8:00 мск 30 июня. Также постановлением была утверждена комиссия по оценке ущерба, нанесенного ударом. Пострадавшим доложат о возможности получения дополнительных выплат.

По данным администрации, в результате атаки пострадали пять человек, 6-месячный ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ночь на 30 июня в частный дом, в котором находилась семья из четырех человек, попал дрон — начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить. Что известно о ночных ударах по Подмосковью и другим регионам России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД высказались об ударе ВСУ по Егорьевску.

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