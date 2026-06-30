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Армия

На Украине предложили мобилизовывать не соблюдающих минуту молчания

На Украине хотят мобилизовывать руководителей, не соблюдающих минуту молчания
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Виктория Страхова предложила лишать брони от мобилизации руководителей предприятий, на которых не соблюдают минуту молчания. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным. Если эти «броневики» не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война», — сказала она.

Ежедневно в 9.00 (совпадает с мск) на Украине проходит минута молчания.

До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) попытались задержать мужчину, который находился на улице со своей собакой. Во время попытки «бусификации» мужчина смог ускользнуть, но его питомца военкомы забрали с собой. Позднее выяснилось, что у собаки была сломана лапа.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках.

Ранее на видео сняли, как российский дрон спас мужчину от «бусификации».

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