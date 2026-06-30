На Украине предложили мобилизовывать не соблюдающих минуту молчания

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Виктория Страхова предложила лишать брони от мобилизации руководителей предприятий, на которых не соблюдают минуту молчания. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным. Если эти «броневики» не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война», — сказала она.

Ежедневно в 9.00 (совпадает с мск) на Украине проходит минута молчания.

До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) попытались задержать мужчину, который находился на улице со своей собакой. Во время попытки «бусификации» мужчина смог ускользнуть, но его питомца военкомы забрали с собой. Позднее выяснилось, что у собаки была сломана лапа.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках.

Ранее на видео сняли, как российский дрон спас мужчину от «бусификации».